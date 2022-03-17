Серьезное ДТП в Новокузнецке сняли на видео

Авария с участием одного или нескольких автомобилей произошла на Горноспасательной улице города Новокузнецка. На кадрах, снятых очевидцем, заметен лишь один автомобиль, который стоит посреди дороги. Машина получила очень серьезные повреждения – весь капот автомобиля смят. Возможно, произошло лобовое столкновение. Как сообщил портал Vse42.ru, распространивший ролик, никакой информации о пострадавших в аварии пока нет.
Произошедшее ДТП вызвало затруднения для свободного движения автомобильного потока, в результате чего на дороге образовалась внушительная пробка.