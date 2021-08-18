12-летний ребенок погиб в аварии в Ивановской области

Трагедия произошла на трассе Тейково – Иваново недалеко от деревни Мясниково. Мотоциклист не справился с управлением на повороте и на высокой скорости влетел в заднюю дверь автомобиля "Ауди-80".
12-летний мальчик, сидевший на заднем сидении машины, погиб на месте. Как сообщает "Царьград", 27-летний мотоциклист отделался черепно-мозговой травмой и переломами. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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