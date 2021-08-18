В Башкирии произошло смертельное ДТП со скорой

В Башкирии случилась авария с участием машины скорой помощи. Автомобиль медиков на скорости влетел в КамАЗ, когда водитель грузовика менял колесо. Инцидент произошел на 1484-м километре трассы М-5 в Уфимском районе.
Как сообщает телеканал 360, обстоятельства происшествия выясняются. В результате столкновения погибли двое – водитель скорой и фельдшер.
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