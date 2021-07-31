Водители с серьезными недугами автоматически лишатся прав

Теперь водителям не нужно будет предоставлять в Госавтоинспекцию справки о состоянии здоровья. С марта 2022 года государственные и частные клиники начнут автоматически передавать в ГИБДД всю необходимую информацию.
Если у россиянина, имеющего водительские права, медики обнаружат серьезное заболевание, его автоматически лишат удостоверения. В данном случае речь идет о недугах, с которыми нельзя садиться за руль, например, алкоголизм, ухудшение зрения, потеря работоспособности конечностей и других.
При обнаружении противопоказаний к вождению машины на плановом медосмотре пациента направят "на внеочередное медицинское освидетельствование". На время обследования действие водительского удостоверения будет приостановлено.
Если диагноз будет подтвержден врачом-специалистом, водитель может лишиться прав. В случаях, когда опасения медиков оказались беспочвенными и болезнь не подтвердилась, Госавтоинспекция "разблокирует" удостоверение, получив соответствующее заключение от клиники.
Если врачи выявят ограничения к вождению, например, когда для управления автомобилем требуются очки, гражданину предложат поменять удостоверение. В новых правах будет проставлена соответствующая пометка.
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