Тест-драйв Skoda Kodiaq: неприметный, но функциональный

Бывают люди, мужчины или женщины, не важно, внешне неприметные. Появляются такие, например в компании, одетые в джинсы и кроссовки, с обычной прической, скромные, с хорошими манерами, и сразу и не поймешь, что они из себя представляют. А пообщаешься, и понимаешь, что человек-то интереснейший!



Skoda Kodiaq внешне автомобиль, крепко сбитый, но очень обычный, без эпатажа во внешности. Но стоило познакомиться с ним поближе, и он открылся с разных сторон, открыв множество интересных возможностей.



Kodiaq кажется крупнее чем он есть, как внутри, так и снаружи. Преимущественно прямые формы, монументальные двери, закрывающие пороги, светодиодная оптика по кругу, с двухэтажными, как это сейчас модно, передними фарами. Развитые рейлинги и антенна-плавник добавляют несколько лишних сантиметров в высоту, дополняя массивный облик.

Дорожный просвет не выглядит большим, но и не кажется маленьким, а днище плоское без выступающих элементов подвески и свисающей проводки – съехать на грунтовку можно без опасений что-нибудь себе оторвать. Но на по-настоящему бездорожные подвиги можно особо не рассчитывать – бампера висят достаточно низко и углы съезда и въезда не поражают воображение.

Двухлитровый дизель, довольно урча, уютно расположился в центре подкапотного пространства, накрывшись пластиковой крышкой. Все горловины под рукой, доливать ту же омывающую жидкость удобно, а достаточную чистоту процесса гарантируют резиновые уплотнители по периметру моторного отсека – всефольксвагеновский порядок никуда не делся.

Закрыв капот, заходим сзади, чтобы загодя оценить куда убрать гипотетическую баклажку с омывайкой, и испытываем легкую досаду – руки заняты, а открыть дверь багажника, оснащенную, как и положено в наше время, электроприводом, можно только нажав кнопку. Осуществить ту же операцию ставшим привычным ритуальным жестом ноги под бампером, не получится, так как “бесконтактного открытия”, увы, не предусмотрено.

Комплектация ли подкачала, или дело в принятой иерархии империи Фольксваген, где Skoda стоит хоть на чуть-чуть, но позади остальных марок, для меня осталось загадкой. Зато дверь багажника открывается быстро и высоко, при росте почти в 180 см у меня остается еще приличный запас над головой, а внутри, под сдвижной полкой, по ощущениям, можно уместить почти все, что угодно – большое по объему багажное отделение имеет правильную квадратную форму, а по бокам предусмотрены три удобные глубокие ниши. Мало?

Задние сидения можно сдвинуть вперед, пожертвовав местом для ног пассажиров (забегая вперед, его очень много), или сложить частично или полностью при помощи кнопки-рычага на боковой стенке. Там же на боковых стенках багажника находятся массивные скобы с закрепленными на них здоровенными крючками для сумок или фиксации поклажи. Еще одна кнопка там же заведует фаркопом – в сервисном положении он спрятан где-то под бампером.

Запаска, а в нашем случае, докатка, находится под крышкой - полом багажного отделения, достаточно хлипкой, кстати, и на вид, и на ощупь, но зато с удобным крючком на резинке, чтобы зафиксировать крышку в приподнятом состоянии. Вокруг докатки размещен неглубокий пенопластовый органайзер, где в том числе уложены гениальные (Simply Clever!) в своей простоте штуки: пластиковые фиксаторы груза на липучке. Достаешь, лепишь буквой Г к полу по углам, например, чемодана, и вопрос решен – непослушный элемент багажа не будет летать в поворотах утыкаясь со стуком в стенки.

Теперь пора залезть в салон, благо делать это удобно, ведь пороги, благодаря защите дверей, всегда остаются чистыми. Первое впечатление – здесь очень просторно: места много по всем направлениям, а большая прозрачная секция крыши добавляет салону света. Сиденье удобно, электрифицировано во всех направлениях, помнит несколько водителей, имеет обогрев и вентиляцию.

Не будет холодно зимой и пассажирам как спереди, так и сзади – обогрев есть везде. Обогревается и руль, и лобовое стекло, но самое яркое впечатление оставил трехзонный климат-контроль, своей удивительной деликатностью. Он, что называется, не дует, но в самом хорошем смысле – воздушные потоки как-то незаметно рассеиваются в пространстве салона, не создавая лишних сквозняков.

Сзади, при полностью сдвинутых сиденьях, очень просторно и можно легко сидеть, закинув ногу на ногу. Здесь есть все, чтобы поехать в дальнюю семейную поездку: объемистые карманы в дверях (кстати, обшитые тканевым материалом), карманы в спинках передних сидений, блок управления климатом, USB-разъем и даже полноценная розетка, чтобы подключить, например, ноутбук.

Kodiaq вообще подкупает своей хозяйственностью и вниманию к мелочам, делающим поездки более комфортными: напротив переднего пассажира находятся целых 2 “бардачка”, еще одно небольшое вещевое отделение с крышкой есть чуть левее рулевой колонки.

У левой кромки лобового стекла закреплена пластинка-лапка, позволяющая закрепить пропуск или автовизитку, в кармане одной из дверей располагается полноценная мусорная корзинка со сменными пакетами, а подстаканники имеют дно со специальными наплывами, которые удерживают бутылку и ее можно открыть одной рукой. На этом фоне уже не удивляет фирменный зонтик в нише водительской двери и скребок, закрепленный на крышке бензобака. Simply and clever.

Приборная панель у автомобиля полностью цифровая и хорошо читается при любом освещении. А вот центральный экран медиасистемы отчаянно собирает на себе все отпечатки и это уже через пару часов выглядит крайне неаккуратно, но зато он реагирует на жесты. Например, чтобы переключить трек, достаточно просто смахнуть его справа-налево рукой, не касаясь экрана. Удобно. Ну что, сложилась картинка идеального автомобиля?

Тогда переходим к вещам, которые все время пользования откровенно раздражали. В частности, за неделю так и не удалось до конца разобраться в алгоритмах переключения показателей борткомпьютера и экранов приборной панели. Все это сделано не интуитивно! Отдельная критика – для алгоритма использования телефона, подключенного к авто по Bluetooth. Никаких кнопок на руле для ответа или отмены звонка попросту нет. Чтобы завершить вызов, надо проделать целый ряд манипуляций с колесиком и перебором пунктов меню и это на ходу, с отвлечением от дороги! Откровенно неудачное решение.

Кстати, о меню: если у приборной панели с анимацией и картинкой все очень хорошо, то иконки в меню центрального дисплея своей контрастностью и прорисовкой отправляют куда-то в эпоху навигаторов на базе Windows CE и это на фоне общей проработки деталей кажется особенно обидным.

На ходу автомобиль оправдывает ожидания, сложившиеся от знакомства в статике: большой семейный надежный автомобиль. Так он и едет – двигателя хватает почти всегда, но впритык, разгон размерен и лишен спортивных амбиций. Непоколебимый на прямой, Kodiaq слегка кренится в поворотах, четко следуя слегка пустоватому рулю, словно напоминая: “Я не спорткар, для меня важны семейные ценности”.

Зато как в этом автомобилей приятно ехать по какой-нибудь на загородной дороге! Выставляешь адаптивный круиз-контроль на максимально разрешенную, плюс 10, скорость, и расслабляешься, слушая музыку в качественном звучании аудиосистемы Canton периодически разговаривая вполголоса (шумоизоляция вполне на уровне) со своими попутчиками.

Подвеска собрана и очень хороша в городе – “лежачих полицейских” можно преодолевать без сброса скорости почти до нуля. Но все меняется на разбитом проселке с большим количеством неровностей, где автомобилю и его пассажирам становится некомфортно: уж очень тряско ведет себя кроссовер. Все-таки, это больше автомобиль для асфальтовых дорог, способный при необходимости съехать на грунтовку, а не наоборот.

Потрет клиента этого клиента для меня очевиден: взрослый мужчина, относящийся к среднему классу по уровню доходов, с семьей и детьми, которому нужен универсальный автомобиль на все случае жизни и для которого удобство и практичность важнее яркой внешности или спортивной управляемости. Тем более, если посмотреть рынок, то и конкурентов у автомобиля не так много.

Toyota RAV4 и Mazda CX-5 меньше размером и не имеет в гамме дизельных моторов, а Hyundai Santa Fe и Kia Sorento имеют только фиксированные комплектации без возможности выбора опций и в сопоставимом с Kodiaq оснащении оказываются дороже. Еще есть Nissan X-Trail, но он вот-вот сменит поколение. А китайские Chery и Haval хороши ценой, но все еще недостаточно изучены с точки зрения надежности и безопасности. Так что лично я пойду дальше изучать конфигуратор Skoda.