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Фото: Константин Козлов Фото: Константин Козлов Фото: Константин Козлов
Фото: Константин Козлов Фото: Константин Козлов Фото: Константин Козлов Фото: Константин Козлов +2

Тест-драйв Skoda Kodiaq: неприметный, но функциональный

Бывают люди, мужчины или женщины, не важно, внешне неприметные. Появляются такие, например в компании, одетые в джинсы и кроссовки, с обычной прической, скромные, с хорошими манерами, и сразу и не поймешь, что они из себя представляют. А пообщаешься, и понимаешь, что человек-то интереснейший!
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Skoda Kodiaq внешне автомобиль, крепко сбитый, но очень обычный, без эпатажа во внешности. Но стоило познакомиться с ним поближе, и он открылся с разных сторон, открыв множество интересных возможностей.

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Kodiaq кажется крупнее чем он есть, как внутри, так и снаружи. Преимущественно прямые формы, монументальные двери, закрывающие пороги, светодиодная оптика по кругу, с двухэтажными, как это сейчас модно, передними фарами. Развитые рейлинги и антенна-плавник добавляют несколько лишних сантиметров в высоту, дополняя массивный облик.

Дорожный просвет не выглядит большим, но и не кажется маленьким, а днище плоское без выступающих элементов подвески и свисающей проводки – съехать на грунтовку можно без опасений что-нибудь себе оторвать. Но на по-настоящему бездорожные подвиги можно особо не рассчитывать – бампера висят достаточно низко и углы съезда и въезда не поражают воображение.

Фото: Константин Козлов

Двухлитровый дизель, довольно урча, уютно расположился в центре подкапотного пространства, накрывшись пластиковой крышкой. Все горловины под рукой, доливать ту же омывающую жидкость удобно, а достаточную чистоту процесса гарантируют резиновые уплотнители по периметру моторного отсека – всефольксвагеновский порядок никуда не делся.

Закрыв капот, заходим сзади, чтобы загодя оценить куда убрать гипотетическую баклажку с омывайкой, и испытываем легкую досаду – руки заняты, а открыть дверь багажника, оснащенную, как и положено в наше время, электроприводом, можно только нажав кнопку. Осуществить ту же операцию ставшим привычным ритуальным жестом ноги под бампером, не получится, так как “бесконтактного открытия”, увы, не предусмотрено.

Фото: Константин Козлов

Комплектация ли подкачала, или дело в принятой иерархии империи Фольксваген, где Skoda стоит хоть на чуть-чуть, но позади остальных марок, для меня осталось загадкой. Зато дверь багажника открывается быстро и высоко, при росте почти в 180 см у меня остается еще приличный запас над головой, а внутри, под сдвижной полкой, по ощущениям, можно уместить почти все, что угодно – большое по объему багажное отделение имеет правильную квадратную форму, а по бокам предусмотрены три удобные глубокие ниши. Мало?

Задние сидения можно сдвинуть вперед, пожертвовав местом для ног пассажиров (забегая вперед, его очень много), или сложить частично или полностью при помощи кнопки-рычага на боковой стенке. Там же на боковых стенках багажника находятся массивные скобы с закрепленными на них здоровенными крючками для сумок или фиксации поклажи. Еще одна кнопка там же заведует фаркопом – в сервисном положении он спрятан где-то под бампером.

Фото: Константин Козлов

Запаска, а в нашем случае, докатка, находится под крышкой - полом багажного отделения, достаточно хлипкой, кстати, и на вид, и на ощупь, но зато с удобным крючком на резинке, чтобы зафиксировать крышку в приподнятом состоянии. Вокруг докатки размещен неглубокий пенопластовый органайзер, где в том числе уложены гениальные (Simply Clever!) в своей простоте штуки: пластиковые фиксаторы груза на липучке. Достаешь, лепишь буквой Г к полу по углам, например, чемодана, и вопрос решен – непослушный элемент багажа не будет летать в поворотах утыкаясь со стуком в стенки.

Теперь пора залезть в салон, благо делать это удобно, ведь пороги, благодаря защите дверей, всегда остаются чистыми. Первое впечатление – здесь очень просторно: места много по всем направлениям, а большая прозрачная секция крыши добавляет салону света. Сиденье удобно, электрифицировано во всех направлениях, помнит несколько водителей, имеет обогрев и вентиляцию.

Фото: Константин Козлов

Не будет холодно зимой и пассажирам как спереди, так и сзади – обогрев есть везде. Обогревается и руль, и лобовое стекло, но самое яркое впечатление оставил трехзонный климат-контроль, своей удивительной деликатностью. Он, что называется, не дует, но в самом хорошем смысле – воздушные потоки как-то незаметно рассеиваются в пространстве салона, не создавая лишних сквозняков.

Сзади, при полностью сдвинутых сиденьях, очень просторно и можно легко сидеть, закинув ногу на ногу. Здесь есть все, чтобы поехать в дальнюю семейную поездку: объемистые карманы в дверях (кстати, обшитые тканевым материалом), карманы в спинках передних сидений, блок управления климатом, USB-разъем и даже полноценная розетка, чтобы подключить, например, ноутбук.

Фото: Константин Козлов

Kodiaq вообще подкупает своей хозяйственностью и вниманию к мелочам, делающим поездки более комфортными: напротив переднего пассажира находятся целых 2 “бардачка”, еще одно небольшое вещевое отделение с крышкой есть чуть левее рулевой колонки.

У левой кромки лобового стекла закреплена пластинка-лапка, позволяющая закрепить пропуск или автовизитку, в кармане одной из дверей располагается полноценная мусорная корзинка со сменными пакетами, а подстаканники имеют дно со специальными наплывами, которые удерживают бутылку и ее можно открыть одной рукой. На этом фоне уже не удивляет фирменный зонтик в нише водительской двери и скребок, закрепленный на крышке бензобака. Simply and clever.

Фото: Константин Козлов

Приборная панель у автомобиля полностью цифровая и хорошо читается при любом освещении. А вот центральный экран медиасистемы отчаянно собирает на себе все отпечатки и это уже через пару часов выглядит крайне неаккуратно, но зато он реагирует на жесты. Например, чтобы переключить трек, достаточно просто смахнуть его справа-налево рукой, не касаясь экрана. Удобно. Ну что, сложилась картинка идеального автомобиля?

Тогда переходим к вещам, которые все время пользования откровенно раздражали. В частности, за неделю так и не удалось до конца разобраться в алгоритмах переключения показателей борткомпьютера и экранов приборной панели. Все это сделано не интуитивно! Отдельная критика – для алгоритма использования телефона, подключенного к авто по Bluetooth. Никаких кнопок на руле для ответа или отмены звонка попросту нет. Чтобы завершить вызов, надо проделать целый ряд манипуляций с колесиком и перебором пунктов меню и это на ходу, с отвлечением от дороги! Откровенно неудачное решение.

Фото: Константин Козлов

Кстати, о меню: если у приборной панели с анимацией и картинкой все очень хорошо, то иконки в меню центрального дисплея своей контрастностью и прорисовкой отправляют куда-то в эпоху навигаторов на базе Windows CE и это на фоне общей проработки деталей кажется особенно обидным.

На ходу автомобиль оправдывает ожидания, сложившиеся от знакомства в статике: большой семейный надежный автомобиль. Так он и едет – двигателя хватает почти всегда, но впритык, разгон размерен и лишен спортивных амбиций. Непоколебимый на прямой, Kodiaq слегка кренится в поворотах, четко следуя слегка пустоватому рулю, словно напоминая: “Я не спорткар, для меня важны семейные ценности”.

Фото: Константин Козлов

Зато как в этом автомобилей приятно ехать по какой-нибудь на загородной дороге! Выставляешь адаптивный круиз-контроль на максимально разрешенную, плюс 10, скорость, и расслабляешься, слушая музыку в качественном звучании аудиосистемы Canton периодически разговаривая вполголоса (шумоизоляция вполне на уровне) со своими попутчиками.

Подвеска собрана и очень хороша в городе – “лежачих полицейских” можно преодолевать без сброса скорости почти до нуля. Но все меняется на разбитом проселке с большим количеством неровностей, где автомобилю и его пассажирам становится некомфортно: уж очень тряско ведет себя кроссовер. Все-таки, это больше автомобиль для асфальтовых дорог, способный при необходимости съехать на грунтовку, а не наоборот.

Фото: Константин Козлов

Потрет клиента этого клиента для меня очевиден: взрослый мужчина, относящийся к среднему классу по уровню доходов, с семьей и детьми, которому нужен универсальный автомобиль на все случае жизни и для которого удобство и практичность важнее яркой внешности или спортивной управляемости. Тем более, если посмотреть рынок, то и конкурентов у автомобиля не так много.

Toyota RAV4 и Mazda CX-5 меньше размером и не имеет в гамме дизельных моторов, а Hyundai Santa Fe и Kia Sorento имеют только фиксированные комплектации без возможности выбора опций и в сопоставимом с Kodiaq оснащении оказываются дороже. Еще есть Nissan X-Trail, но он вот-вот сменит поколение. А китайские Chery и Haval хороши ценой, но все еще недостаточно изучены с точки зрения надежности и безопасности. Так что лично я пойду дальше изучать конфигуратор Skoda.

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Фото: Константин Козлов
Автор: 16 июня 2021, 14:53 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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