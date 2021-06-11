В Пакистане 18 человек погибли в аварии

Жуткая авария произошла в Пакистане. Мировая пресса распространяет данные о том, что в провинции Белуджистан из-за превышения водителем скорости перевернулся пассажирский автобус.
В результате случившегося погибли 18 человек, пишет РИА ФАН. Обстоятельства случившегося выясняются.
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