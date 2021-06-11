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Авто

В Пакистане 18 человек погибли в аварии

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Жуткая авария произошла в Пакистане. Мировая пресса распространяет данные о том, что в провинции Белуджистан из-за превышения водителем скорости перевернулся пассажирский автобус.

В результате случившегося погибли 18 человек, пишет РИА ФАН. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Автор: 11 июня 2021, 10:10 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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