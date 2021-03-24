Lexus RX 450h: осталось ли место гибридам?

Прогресс не стоит на месте – электромобили неумолимо наступают на рынок по всем фронтам. Растет емкость батарей, на каждом углу стоят зарядки, а автопроизводители один за другим дают обещания отказаться от производства машин на сгораемом топливе. В свое время став трамплином для разработки электромобилей, какое место на рынке занимают автомобили с гибридным двигателем сейчас? Как устроен Lexus RX 450h, и зачем он сейчас нужен? Сейчас выясним!

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Среднеразмерный кроссовер – отличный формат, который всегда радует глаз. Не слишком громоздкий, чтобы подсознательно прикидывать сколько в него поместится картошки, но и не слишком мелкий, чтобы бояться, что уши будут закрыты коленками. И в кадре такой автомобиль смотрится исключительно хорошо. Узкие фары, характерная форма решетки радиатора и логотип с синей каемкой – отличительный знак гибридной серии. Со стороны кормы RX смотрится эффектно и красиво. Одни только задние фонари – произведение искусства. А про анимированные указатели поворота – вообще молчу.

КАК ВНУТРИ:

Салон RX 450h сдержанно-роскошен. Мне досталась комплектация с белой кожей и деревянными вставками в рулевом колесе. Несмотря на мое предвзятое отношение к дереву в салоне автомобиля, здесь это не раздражает. Возможно из-за того, что я становлюсь старше?

Приборная панель – два циферблата и небольшой экран посередине, аналоговые же часы и (это не меньшая редкость сейчас) слот для компакт дисков. Вы помните когда в последний раз держали CD в руках? Я вот нет. А на самом деле есть даже некий шарм в том, как знаки уходящей эпохи автомобилестроения спорят с непременными атрибутами прогресса: тач-панелью для управления огромным экраном в 12,3 дюйма, виртуальным кокпитом и виртуозно отточенными ассистентами вождения.

Отдельно хочу отметить сдвоенный стеклянный люк, который вполне сойдет за панорамную крышу, но в отличие от нее, может открываться.

Сиденья невероятно комфортные, с тем самым балансом жесткости, который создаёт уют, но не раздражает излишней мягкостью.

КАК ЕДЕТ:

3,5-литровый движок оснащен вариатором, и разгоняет автомобиль за 7,7 секунды при расходе бензина в 5,3 литра (так вот зачем нужен гибрид!). Наличие вариатора не портит впечатление от поездки, хотя, конечно, разгон мог бы и поинтенсивнее быть для двух с половиной литров-то.

На дороге Lexus RX довольно валкий. Ход плавный, подвеска смягчает все неровности, включая незаметно лежащие валики лежачих полицейских. Главное – полегче на поворотах. Пробуксовка и снос, конечно, компенсируются умными системами поддержки, но может немного укачать.

На ровном асфальте на трассе это практически идеальная машина для путешествий. Высокая скорость не ощущается совсем, а руль наливается тяжестью и управление становится точнее.

В гибридной версии RX есть режим движения исключительно за счет электрического заряда на невысокой скорости. Это полезно, например, чтобы не загазовывать гараж, в котором вы паркуете автомобиль или чтобы подкрасться тихо к кому-то из друзей и обрадовать громким-громким сигналом клаксона в спину.

КАК ЗВУЧИТ:

Салон RX 450h оборудован звуком Mark Levinson. Звучание богатое, хотя и слишком резкое в верхах. Возможно, вы захотите подвинуть бегунок, отвечающий за верхние частоты в эквалайзере на одно деление влево. И тогда что джаз, что хард рок, не будут вызывать кровь из ушей на высокой громкости.

КАК ГИТАРА:

Шестиструнная подруга артиста разместилась в просторном багажнике без жалоб, причитаний и упреков, за что спасибо.

ВЫВОДЫ:

Lexus RX остается крутым кроссовером премиум-класса, уверенно обороняя рыночную нишу от конкурентов. У того же BMW X5 доля рынка ровно в два раза. Да и не стал бы я менять, если честно, баварца на японца, хотя бы из-за соображений качества сборки и надежности электроники.

Разумно ли платить 6,3 миллиона за гибридный автомобиль, когда RX 350 AWD дешевле почти на миллион? В угоду разгона на полсекунды быстрее? Вряд ли. Ради экономии бензина (5,5 литров против 9) – тоже не факт. Сколько лет вы будете отбивать лишний миллион? А вот экологи скажут вам спасибо за снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, и будут по своему правы, так как спасибо, как говорится, в карман не положишь.