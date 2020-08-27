Под Новосибирском произошло крупное ДТП

В Новосибирской области произошло крупное ДТП. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
По данным телеканала "360", в результате случившегося пострадали семь человек. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
В Новосибирской области произошло крупное ДТП. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
По данным телеканала "360", в результате случившегося пострадали семь человек. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
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