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Авто

На МКАД произошла авария с участием грузовика

прочитано 155 раз

На МКАД произошла серьезная авария. Уточняется, что грузовик врезался в дорожное ограждение.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, пишет Москва 24.

Автор: 27 августа 2020, 11:20 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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