На МКАД произошла авария с участием грузовика

На МКАД произошла серьезная авария. Уточняется, что грузовик врезался в дорожное ограждение.
К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, пишет Москва 24.
На МКАД произошла серьезная авария. Уточняется, что грузовик врезался в дорожное ограждение.
К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, пишет Москва 24.
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