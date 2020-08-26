В Калмыкии произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса

В Калмыкии произошла смертельная авария. Уточняется, что столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ.
По данным телеканала "360", в результате случившегося погибли три человека. На месте ЧП работают экстренные службы.
В Калмыкии произошла смертельная авария. Уточняется, что столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ.
По данным телеканала "360", в результате случившегося погибли три человека. На месте ЧП работают экстренные службы.
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