Иномарка хоккеиста Анисина попала в аварию в Тверской области

В Тверской области дорогостоящая иномарка, которой владеет семья хоккеиста Михаила Анисина, обнаружена разбитой. Автомобиль врезался в столб.
По данным Life, водитель машины скрылся с места ДТП, оставив транспортное средство. Информация о случившемся передана в правоохранительные органы.
Популярные темы форума
Дочь не хочет рожать
Молочница год не проходит
Лечитесь гомеопатией
вы не РАБЫ.
Чувство вины
Ваше отношение к Зеленскому?
Напутствие для россиян
Вам нужны только деньги?
а вы знали что Кудрявцева уже бабушка?
Он просто красавчик