В Томске машина сбила ребенка на велосипеде

Днем 10 июня автомобиль LADA, за рулем которого находился 41-летний мужчина, сбил десятилетнего мальчика, передает сайт VSE42.RU. Тот был на велосипеде и пересекал дорогу по пешеходному переходу. Ребенок с травмами был доставлен в больницу.
Днем 10 июня автомобиль LADA, за рулем которого находился 41-летний мужчина, сбил десятилетнего мальчика, передает сайт VSE42.RU. Тот был на велосипеде и пересекал дорогу по пешеходному переходу. Ребенок с травмами был доставлен в больницу.
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