В результате аварии в ТиНАО пострадал человек

В ТиНАО на железнодорожном переезде произошла серьезная авария. Электропоезд врезался в легковушку.
По данным издания "Москва 24", в результате ЧП пострадал человек. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
В ТиНАО на железнодорожном переезде произошла серьезная авария. Электропоезд врезался в легковушку.
По данным издания "Москва 24", в результате ЧП пострадал человек. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
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