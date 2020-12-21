В России создадут 18-тонный грузовик на водородном топливе

Генеральный директор ОАО "КамАЗ" Сергей Когогин сообщил о планах предприятия по разработке в 2021 году большого грузовика, работающего на водороде. Вес машины составит около 18 тонн.
Помимо него на заводе "КамАЗа" намерены создать автобус, который также будет использовать водородное топливо. Кроме того, Когогин добавил, что производящиеся на предприятии электробусы планируют экспортировать в страны Евросоюза. Для этого машинам необходимо пройти сертификацию, проведение которой намечено на 2021 год, сообщает телеканал "360".
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