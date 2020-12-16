На Киевском шоссе грузовик наехал на остановившийся легковой автомобиль

На Киевском шоссе была зарегистрирована серьезное ДТП Грузовик наехал на легковушку, которая остановилась посреди дороги перед поворотом.
В результате случившегося были перекрыты несколько полос. Сообщается, что движение затруднено.
На Киевском шоссе была зарегистрирована серьезное ДТП Грузовик наехал на легковушку, которая остановилась посреди дороги перед поворотом.
В результате случившегося были перекрыты несколько полос. Сообщается, что движение затруднено.
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