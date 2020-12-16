В Дагестане после столкновения с легковым автомобилем взорвалась "Газель"

В Дагестане произошла страшная авария. Уточняется, что "Газель" столкнулась с выскочившей на встречку легковушкой.
После этого крупногабаритная машина загорелась и взорвалась. Водитель погиб, передает телеграм-канал "Hue".
В Дагестане произошла страшная авария. Уточняется, что "Газель" столкнулась с выскочившей на встречку легковушкой.
После этого крупногабаритная машина загорелась и взорвалась. Водитель погиб, передает телеграм-канал "Hue".
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