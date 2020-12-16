В Кемеровской области перевернулся служебный автобус

Серьезная авария была зарегистрирована в Кемеровской области. Уточняется, что служебный автобус съехал с дороги и перевернулся.
В результате случившегося травмы получили восемь пассажиров. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, передает "Общественная служба новостей".
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