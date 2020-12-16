Названы самые угоняемые в России марки автомобилей

Представители российских страховых компаний назвали марки и модели самых угоняемых в стране автомобилей. Своими данными поделились, в частности -МАКС, "РЕСО-Гарантия", "Страховой дом ВСК" и "Согласие".
Страховщики сошлись во мнении, что наиболее популярными среди преступников являются корейские Kia и Hyundai, а также японская Toyota и её премиум-бренд Lexus. Нередко угоняют и автомобили Mitsubishi японского производства. Среди конкретных моделей лидирует седан бизнес-класса Toyota Camry, который многие автолюбителей считают лучшим на рынке. Прежде злоумышленники также предпочитали внедорожник Hyundai Tucson, но сейчас его угоняют гораздо реже, передаёт телеканал "360".
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