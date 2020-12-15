В Кузбассе 6 человек пострадали в серьезной аварии

В Кузбассе произошло серьезное ДТП. По информации местных СМИ, столкнулись два легковых автомобиля
В результате случившегося пострадали шесть граждан, все они доставлены в медицинское учреждение. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, передает сайт VSE42.RU.
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