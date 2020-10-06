В аварии под Дмитровом пострадали люди

Под Дмитровом произошла авария. Инцидент достаточно серьезный, поскольку в результате случившегося пострадали четыре гражданина.
По данным телеканала "360", у одного и транспортных средств, участвовавших в столкновении, оторвало колеса. На месте работают экстренные службы.
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