Две женщины попали под колеса машины в Петербурге

В Санкт-Петербурге автомобиль Hyundai сбил двух женщин, которые переходили дорогу в неположенном месте. Авария произошла 22 января в Адмиралтейском районе.
Одна из пострадавших получила тяжелые травмы, другая – средней степени. Проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ИА "Невские новости".
Популярные темы форума
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
про климакс
КРАХ!!!
Михаил Мишустин
Уже начать бояться?!
Чайка слетел...
Дочь собралась замуж за хромого, но богатого.
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей