Массовую аварию под Петербургом сняли на видео

Утром 13 января в Ленинградской области произошла массовая авария. На участке автодороги Р-23 столкнулись восемь машин и рейсовый автобус. Очевидцы сняли последствия ДТП на видео и разместили в Сети, сообщает Пятый канал.
По предварительным данным, пострадал человек, находившийся в легковушке. Погибших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Движение транспорта в районе аварии не затруднено, уточняет РИА Новости.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Не люблю пьяных людей продолжение
Бабищи
Что запомнилось хорошего в СССР
Женская сторона развода!Продолжаем!
Обратно в Союз!
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Почему красивые несчастливые?
Третья мировая война будет или нет?
Требования к мужчине