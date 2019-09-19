Есть пострадавшие: в Москве случилось массовое ДТП

В четверг, 19 сентября, на Киевском шоссе в ТиНАО произошла серьезная авария. Недалеко от поселка Рассудово столкнулись автобус и два автомобиля.
В результате ДТП четыре человека получили травмы. На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося, передает "Вечерняя Москва".
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