Двое погибших: в Башкирии иномарка съехала в кювет

В Чекмагушевском районе Башкирии случилось серьезное ДТП. На 6-м километре трассы Чекмагуш-Дюртюли автомобиль LADA Granta съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии пассажир иномарки погиб на месте. Водителя доставили в реанимацию, где он скончался от полученных травм. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители, сообщает ToDayNews Ufa.
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