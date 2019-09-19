Иномарка сбила 9-летнего мальчика под Калининградом

В Правдинске водитель иномарки сбил девятилетнего ребенка. За рулем транспортного средства находилась 37-летняя женщина.
В результате ДТП мальчик получил травмы средней тяжести, пишет FlashNord. Обстоятельства случившегося уточняются.
В Правдинске водитель иномарки сбил девятилетнего ребенка. За рулем транспортного средства находилась 37-летняя женщина.
В результате ДТП мальчик получил травмы средней тяжести, пишет FlashNord. Обстоятельства случившегося уточняются.
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