В Москве четыре автомобиля столкнулись с рейсовым автобусом

Четыре автомобиля столкнулись с рейсовым автобусом в российской столице. Авария произошла на пересечении МКАД с улицей Свободы.
Пострадал водитель одной из легковых машин. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, пишет НСН.
Четыре автомобиля столкнулись с рейсовым автобусом в российской столице. Авария произошла на пересечении МКАД с улицей Свободы.
Пострадал водитель одной из легковых машин. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, пишет НСН.
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