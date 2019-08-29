Под Москвой произошла смертельная массовая авария

На трассе А-108 в Московской области произошла массовая авария. В результате ДТП погиб человек, еще трое получили травмы.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", произошло попутное столкновение шести автомобилей. Среди пострадавших есть ребенок. Обстоятельства ЧП выясняются.
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