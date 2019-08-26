В Петербурге из-за серьезной аварии пострадали дети

На въезде в Кронштадт произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали дети. ЧП случилось ранним утром.
Известно, что на внешнем кольце КАД на дамбе в стоящий Volkswagen влетела иномарка Nissan. По данным FlashNord, в первой машине пострадали дети. 13-летнюю девочку и 15-летнего мальчика госпитализировали в экстренном порядке.
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