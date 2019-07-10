Был без прав: в Уфе в ДТП с мотоциклом пострадал человек

Во вторник, 9 июля, в Уфе на улице Менделеева произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Nissan Qashqai не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал по встречной полосе.
В результате аварии пострадал молодой человек, управлявший мотоциклом. Он получил серьезные травмы и обратился за помощью к медикам. Позднее выяснилось, что пострадавший управлял транспортным средством без прав. На мотоциклиста составили административный протокол, передает ToDayNews Ufa.
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