В Башкирии водитель сбил женщину с ребенком

Во вторник утром, 21 мая, водитель пассажирского автобуса "ПАЗ" совершил наезд на женщину и маленького ребенка. Как рассказали очевидцы, они переходили дорогу на зеленый свет.

В результате ДТП пострадали пешеходы. Они обратились за помощью к медикам. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии, передает ToDay News Ufa.