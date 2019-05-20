В Башкирии пьяная женщина устроила смертельное ДТП

В минувшее воскресенье, 19 мая, в Бураевском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Женщина, управлявшая Mitsubishi Outlander, не смогла вписаться в поворот, и машина вылетела с дороги в поле.
В результате аварии один пассажир скончался. Как удалось позднее установить следователям, на момент ДТП водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Более того, у женщины не было прав. Выясняются причины и обстоятельства аварии, передает ToDay News Ufa.
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