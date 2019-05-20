Пострадал ребенок: в Москве столкнулись два внедорожника

В Восточном округе Москвы случилось серьезное ДТП: лоб в лоб толкнулись два внедорожника. Один из водителей выехал на встречную полосу, спровоцировав аварию.
От удара один автомобиль загорелся. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Эксперты выясняют обстоятельства аварии, передает телеканал "360".
Батька доигрался в опасные игры
Балерину стало сложно узнать
Певец сделал заявление
Примадонна решила восстановить отношения с родственником
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Пухлые лучше худых
Первый раз ударил
Бессонница. Как быть?
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Не получаю удовлетворения
Увеличила губы,а он меня бросил
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Не могу себя принять
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Стас Садальский
Как найти свое место?
Ирина Шейк и Бреди растались
Отбирают квартиру
Верите ли вы в привороты?
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
Она ушла к моему другу
Игра престолов!!!
Боюсь уколов, истерика
Что подарить на годовщину свадьбы?
Тарасов передарил машину Бузовой