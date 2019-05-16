В Уфе в страшном ДТП пострадали пять человек

В четверг, 16 мая, в Уфе произошла серьезная авария. На проспекте Октября грузовик "Газель" столкнулся с пассажирским автобусом Ford Transit. От сильного удара второй автомобиль налетел на рядом идущий автобус "НефАЗ".
В результате ДТП пострадали пять пассажиров "Газели". Их срочно доставили в больницу. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии, передает ToDay News Ufa.
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