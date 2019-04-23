В Уфе в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист

Вечером в понедельник, 22 апреля, на Первомайской улице в Уфе столкнулись автомобиль Lada Priora и мотоцикл. Как рассказали очевидцы, водитель легковушки попытался совершить разворот и во время маневра столкнулся с мотоциклом.
Байкер получил серьезные травмы. Пострадавшему понадобилась помощь врачей. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ToDay News Ufa.
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