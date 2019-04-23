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Авто

В Уфе в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист

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Вечером в понедельник, 22 апреля, на Первомайской улице в Уфе столкнулись автомобиль Lada Priora и мотоцикл. Как рассказали очевидцы, водитель легковушки попытался совершить разворот и во время маневра столкнулся с мотоциклом.

Байкер получил серьезные травмы. Пострадавшему понадобилась помощь врачей. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ToDay News Ufa.

Автор: Полина Крылова23 апреля 2019, 08:42

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