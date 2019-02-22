Под Красноярском произошла смертельная авария с "Газелью"

На трассе Р-255 в районе Зеледеевского кольца в Красноярском крае автомобиль "Газель" выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком МАЗ, передает телеканал "360". По предварительным данным, водитель не справился с управлением. После столкновения он пробил головой лобовое стекло. От полученных травм несчастный скончался на месте. Сообщается, что после ДТП иномарка Nissan боком задела МАЗ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.