Под Омском пьяный тракторист насмерть сбил пешехода

В районе 241-го километра трассы Омск – Тара в Омской области трактор "Т-150" при начале движения задавил пешехода, передает портал gorod55.ru. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте. Сообщается, что водитель управлял трактором в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не оказалось удостоверения тракториста-машиниста. Для установления всех обстоятельств произошедшего проводится проверка.
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