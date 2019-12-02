Пассажир погиб: в Башкирии автомобиль съехал в кювет и опрокинулся

В Альшеевском районе Башкирии произошла серьезная авария. На 83-м километре трассы "Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки" легковушка съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП погиб пассажир. Он умер от полученных травм по дороге в больницу. Подробности случившегося выясняются, сообщает ToDayNews Ufa.
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