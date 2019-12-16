В Башкирии в результате тройного ДТП скончалась женщина

В Башкирии умерла женщина, получившая травмы в ДТП. Россиянка ушла из жизни, не приходя в сознание.
По данным
ToDay News Ufa, авария произошла на 28-ом км трассы "Уфа-Инзер-Белорецк". В тройном ДТП столкнулись "Лада Приора", "Renault Logan" и грузовик "Freightliner".
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