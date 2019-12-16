В Башкирии в результате тройного ДТП скончалась женщина

В Башкирии умерла женщина, получившая травмы в ДТП. Россиянка ушла из жизни, не приходя в сознание.

По данным ToDay News Ufa, авария произошла на 28-ом км трассы "Уфа-Инзер-Белорецк". В тройном ДТП столкнулись "Лада Приора", "Renault Logan" и грузовик "Freightliner".

