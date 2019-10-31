Шестеро пострадавших: в Башкирии опрокинулся автобус

В четверг, 31 октября, в Мишкинском районе Башкирии произошла серьезная авария. На 125-м километре дороги Уфа – Янаул пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Шесть человек получили травмы и обратились за медицинской помощью. На месте аварии работают полицейские и экстренные службы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает ToDayNews Ufa.
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