Большегруз снес легковушку на трассе под Омском

На трассе под Омском произошло смертельное ДТП – столкнулись Honda Civic и большегруз Volvo. Об этом сообщает портал gorod55.ru.
По предварительным данным, за рулем иномарки находилась женщина. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где ее и снес грузовик. Виновница ДТП и еще один пассажир получили травмы, второй пассажир иномарки скончался.
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