Под Москвой иномарку закинуло на отбойник

На Горьковском шоссе легковой автомобиль закинуло на отбойник. На опубликованных кадрах видно, что машина стоит прямо на барьерном ограждении.
Свидетели аварии пояснили, что разделитель "плавно вырастает" из земли. Перед ним было ограждение, которое и снес автомобилист. На место происшествия пригнали спецтехнику, передает телеканал "360".
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