Байкер врезался в стоявшие авто

На дороге из аэропорта в Уфу столкнулись автомобили Skoda Rapid и Lada Largus. В ожидании сотрудников дорожной инспекции водители остановились и включили аварийную сигнализацию.
Спустя несколько минут в них влетел мотоциклист на Yamaha, передает портал ToDay News Ufa. Байкер с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Транспортные средства получили значительные повреждения.
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