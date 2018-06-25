Байкер врезался в стоявшие авто

На дороге из аэропорта в Уфу столкнулись автомобили Skoda Rapid и Lada Largus. В ожидании сотрудников дорожной инспекции водители остановились и включили аварийную сигнализацию.

Спустя несколько минут в них влетел мотоциклист на Yamaha, передает портал ToDay News Ufa. Байкер с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Транспортные средства получили значительные повреждения.