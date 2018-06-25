Водитель погрузчика устроил хаос на дороге

В городе Яньтай на востоке Китая водитель погрузчика устроил на дороге настоящий хаос – мужчина таранил другие автомобили и давил прохожих. Пострадали свыше десяти человек, один от полученных травм скончался. Очевидцы сняли происходящее на видео. Запись опубликовал Пятый канал.

Прибывшая на место полиция попыталась остановить злоумышленника, однако он не подчинялся требованиям стражей порядка. Правоохранители открыли огонь на поражение.