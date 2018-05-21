Молодой водитель протаранил семь машин во время приступа

В Волгограде у 24-летнего водителя за рулем автомобиля Renault Duster случился приступ эпилепсии, передает RT. Он протаранил четыре припаркованные у обочины машины, выкатился на встречную полосу, где столкнулся с еще одним автомобилем, после чего протаранил еще две машины.
В ДТП пострадал 61-летний пассажир Renault Duster. По факту произошедшего ведется проверка. Отметим, что диагноз "эпилепсия" является препятствием для выдачи водительских прав.
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