В ДТП под Москвой погиб человек

Утром 21 мая на 50-м километре трассы Егорьевск – Кашира – Ненашево в Коломенском городском округе Московской области столкнулись два автомобиля. "В результате аварии один человек погиб и один ранен", – цитирует сайт "Подмосковье сегодня" пресс-службу областного Минтранса. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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