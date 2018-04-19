Девушка ехала в открытом багажнике и сломала ноги

На улице Кирова в Калуге случилось ДТП с участием ВАЗ 21041 и Opel Corsa. Авария произошла 14 апреля около 04:00.

Ролик выложен в Сеть. В открытом багажнике автомобиля сидели две девушки. Водитель ВАЗа, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в Opel Corsa.

В ДТП пострадала 24-летняя россиянка – у нее сломаны обе ноги, передает Kaluga-poisk.ru. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту аварии ведется административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.