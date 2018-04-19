Девушка ехала в открытом багажнике и сломала ноги
Ролик выложен в Сеть. В открытом багажнике автомобиля сидели две девушки. Водитель ВАЗа, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в Opel Corsa.
В ДТП пострадала 24-летняя россиянка – у нее сломаны обе ноги, передает Kaluga-poisk.ru. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту аварии ведется административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
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