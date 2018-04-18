Броневик Путина продают за 9 миллионов

Выставлен на продажу бронированный автомобиль президента России Владимира Путина. За эксклюзивный Mercedes-Benz Pullman просят 8,5 миллиона рублей.

Автомобиль продается на портале "Авто.ру". Mercedes-Benz Pullman 2003 года выпуска – экспонат частной коллекции. Уточняется, что на нем Владимир Путин передвигался в командировках по России. Кроме того, спецавтомобиль перевозил президента во время нескольких визитов за рубеж.

Российский лидер после инаугурации, скорее всего, будет пользоваться новым отечественным автомобилем проекта "Кортеж". Как сообщали в Минпромторге, до конца 2018 года планируется выпустить 70 таких машин. Первые автомобили проекта уже поступили в гараж особого назначения. Это подразделение Федеральной службы охраны, которое отвечает за транспорт высших государственных чиновников.

"Кортеж" – семейство автомобилей представительского класса для президента, премьера и других политиков. В будущем машины этого проекта будут доступны российскому бизнесу. В проект инвестировано 12,4 миллиарда рублей.

Что касается выставленного на продажу Mercedes-Benz Pullman, то этот автомобиль особого назначения был произведен по специальному заказу. "Полная бронекапсула с самым высоким классом бронирования В7/В7. Пробег – 88 тысяч километров", – сообщили в пресс-службе "Авто.ру". Владелец подчеркнул, что машина изготовлена не в частной мастерской, а на заводе.

Как писали Dni.Ru, в Германии выставлен на продажу редкий коллекционный автомобиль ЗИЛ-114. Владелец оценил его в 999 тысяч евро. История ЗИЛа в деталях неизвестна. Предполагают, что на нем ездили первые лица Германской Демократической Республики в 70-80-е. Серийная сборка модели как раз началась в 1970 году, с линии сошли 133 таких автомобиля.

