В жуткой аварии с автобусом под Красноярском погибли люди

На 40-м километре автодороги Ачинск – Троицкое в Красноярском крае рейсовый автобус столкнулся с фурой, передает "Царьград". В результате ДТП погибли два человека – водитель грузовика и пассажир общественного транспорта. Еще 11 человек пострадали. Сообщается, что чтобы достать пассажиров спасателям пришлось разрезать автобус.
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