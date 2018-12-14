В Удмуртии пьяный полицейский насмерть сбил коллегу

Бывшего сотрудника полиции обвиняют в гибели его коллеги, передает портал udm-info.ru. Смертельное ДТП произошло еще в мае. Обвиняемый выпивал со своим коллегой и ночью решил поехать на машине "за добавкой". Он мчался по объездной дороге в сторону Славянского шоссе под Ижевском, когда сбил ехавшего в попутном направлении велосипедиста. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Выяснилось, что жертвой аварии оказался также работник правоохранительных органов. У него остались несовершеннолетние дети. Теперь виновнику ДТП грозит от двух до семи лет лишения свободы. Полицейского, севшего пьяным за руль, а также его собутыльника из полиции уволили.