Составлен список запрещенных лекарств для водителей

Инициатива ГИБДД приравнять употребление некоторых медикаментов к алкоголю вызвала много вопросов. В частности, конкретного списка запрещенных лекарств для водителей Минздрав не публикует. Журналисты составили примерный перечень запретных препаратов на основе списка лекарств, которые сегодня не рекомендованы к применению человеку за рулем.

Список запрещенных лекарств для водителей получился внушительный. В него вошли:

Снотворное и таблетки от укачивания – лекарства выводятся из организма от 5 до 10 часов. У больного человека время увеличивается, водитель может уснуть за рулем.

Обезболивающие препараты – даже две таблетки аспирина замедляют реакцию водителя. А садиться за руль после укола стоматолога можно лишь через 12 часов.

Нейролептики и антидепрессанты – тормозят работу нервной системы. Прием лекарств этого класса не опасен в нормальных дозах – но может иметь непредсказуемые последствия.

Транквилизаторы и препараты лития – расслабляют, снижают концентрацию. Первые могут сделать водителя равнодушным к ситуации на дороге. Вторые – несовместимы с любой дозой алкоголя.

Средства от проблем с желудком нарушают координацию. Пилюли и порошки от проблем с пищеварением могут влиять на зрение – расширяются зрачки. Эффект размытости может длиться пару дней, что и обеспечило попадание этих препаратов в список запрещенных лекарств для водителей .

Фитопрепараты – многие "природные" лекарства могут навредить. Травяные сборы и даже женьшень не рекомендуют перед поездкой из-за непредсказуемой реакции организма – от тошноты до головной боли.

Антигистаминные препараты – лекарства против аллергии могут спровоцировать аварию на дороге. Даже самые современные из них вызывают вялость и сонливость.