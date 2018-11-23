Составлен список запрещенных лекарств для водителей
Список запрещенных лекарств для водителей получился внушительный. В него вошли:
Снотворное и таблетки от укачивания – лекарства выводятся из организма от 5 до 10 часов. У больного человека время увеличивается, водитель может уснуть за рулем.
Обезболивающие препараты – даже две таблетки аспирина замедляют реакцию водителя. А садиться за руль после укола стоматолога можно лишь через 12 часов.
Нейролептики и антидепрессанты – тормозят работу нервной системы. Прием лекарств этого класса не опасен в нормальных дозах – но может иметь непредсказуемые последствия.
Транквилизаторы и препараты лития – расслабляют, снижают концентрацию. Первые могут сделать водителя равнодушным к ситуации на дороге. Вторые – несовместимы с любой дозой алкоголя.
Средства от проблем с желудком нарушают координацию. Пилюли и порошки от проблем с пищеварением могут влиять на зрение – расширяются зрачки. Эффект размытости может длиться пару дней, что и обеспечило попадание этих препаратов в список запрещенных лекарств для водителей.
Фитопрепараты – многие "природные" лекарства могут навредить. Травяные сборы и даже женьшень не рекомендуют перед поездкой из-за непредсказуемой реакции организма – от тошноты до головной боли.
Антигистаминные препараты – лекарства против аллергии могут спровоцировать аварию на дороге. Даже самые современные из них вызывают вялость и сонливость.
Как отмечает Life.ru, перечень может содержать тысячи наименований. Минздрав должен составить конкретный перечень, чтобы не возникало путаницы. Когда появится список запрещенных лекарств для водителей – пока неизвестно.
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